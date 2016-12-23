Международный аэропорт «Ош» 23 декабря с 10.30 работает по фактической погоде. Уточняйте время вылета в справочной

Международный аэропорт «Ош» 23 декабря в 10.30 начал работать по фактической погоде. Так, на 11.30 из аэропорта «Ош» вылетели уже два рейса.

Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.

Уважаемые пассажиры!

Просим вас звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы.

Приносим извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.