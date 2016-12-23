Международный аэропорт «Ош» с 04.00 23 декабря закрыт по метеоусловиям

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В ночь на пятницу, 23 декабря, город Ош окутал густой туман. Международный аэропорт «Ош» с 04.00 закрыт по метеоусловиям. Три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт «Манас»).
Уважаемые пассажиры!
Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас, прежде чем выезжать в аэропорт «Ош», звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.
Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
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