RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 07:25
НОВОСТИ ДНЯ:
Бизнес-инфо
A [-] размер текста [+] A
Международный аэропорт «Ош» с 04.00 23 декабря закрыт по метеоусловиям
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Международный аэропорт «Ош» с 04.00 23 декабря закрыт по метеоусловиям

23/12/16 06:24

В ночь на пятницу, 23 декабря, город Ош окутал густой туман. Международный аэропорт «Ош» с 04.00 закрыт по метеоусловиям. Три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт «Манас»).

 

Уважаемые пассажиры!

 

Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас, прежде чем выезжать в аэропорт «Ош», звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.

 

Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. 

URL: http://_/biznes_info/42183/

версия для печати