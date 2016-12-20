MegaCom: Получите детализацию счета на электронную почту

MegaCom запустил новую услугу «Детализация на e-mail», с помощью которой легко и просто контролировать свой мобильный счет. Воспользовавшись услугой, вы получите удобный отчет в онлайн-формате!

Детализация счета- это список полученных услуг мобильной связи. В ней написано, когда и куда вы звонили, сколько отправили SMS, какой объем скачали по Интернету. Для каждой услуги указана ее стоимость. По детализации можно определить корректность списывания денежных средств со счета.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Стоимость детализации составляет 25 сомов за 30 календарных дней. Отчет можно получить за последние 3 месяца вне зависимости от модели телефонного аппарата и тарифного плана.

MegaCom является лидером по количеству удобных услуг, которые позволяют абонентам оптимизировать, контролировать свои расходы на мобильную связь и высокоскоростной Интернет. Подробную информацию о них вы сможете узнать на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.