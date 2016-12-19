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Тариф «Новогодний»: скорость выше - цена ниже!
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Тариф «Новогодний»: скорость выше - цена ниже!

19/12/16 12:29

JET предоставляет новую возможность для подключения высокоскоростного, качественного и стабильного Интернета с новым тарифом «Новогодний»!

 

Для этого необходимо успеть подключиться до 31 января 2017 года и внести абонентскую плату за 2 месяца, чтобы весь год наслаждаться высокой скоростью Интернета по низкой цене.

 

Акция действует только для физических лиц.

 

Все подробности - на сайте www.jet.kg, www.kt.kg или по телефонам 08 100 и 08 101.

 

URL: http://_/biznes_info/41859/

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