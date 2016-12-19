Вeeline планирует вовлечь в проект по повышению мобильной грамотности тысячи школьников

Факультативные занятия для учащихся 5-11 классов уже проводятся в региональных школах.

Лидер телекоммуникационного рынка Кыргызстана с 2014 года реализует долгосрочный социально ориентированный проект с целью повышения мобильной грамотности граждан страны. За это время в регионах республики для школьников проведены десятки мероприятий, в том числе лекции, семинары, факультативные занятия, в которых приняли участие более 5000 подростков. Как показала практика, наиболее актуальными и востребованными детской аудиторией темами стали мобильная грамотность, мобильный этикет и мобильное мошенничество.



Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО «Скай Мобайл»: «Обучение школьников Beeline проводит в течение двух лет, мы получаем много благодарных откликов, и это очень приятно. Мы все живем в эпоху стремительно развивающихся технологий, и обладать знаниями – как пользоваться мобильными устройствами, как не стать жертвой мошенников, как получать и сортировать информацию, в том числе из Интернета, – не просто важно, а необходимо. Будучи экспертом в области телекоммуникаций и социально ориентированной компанией, мы видим свою миссию в образовании разных категорий граждан. Акцент в этом проекте сделан на молодежь».



Основными принципами, которыми компания руководствуется при проведении факультативов для детей, являются доступность применяемых методов обучения и практическая польза от предоставляемой информации. В своих презентациях лекторы-эксперты Beeline рассказывают детям об основах мобильной грамотности, расшифровывают понятия радиосвязи, мобильной и сотовой связи, рассказывают об их возможностях, преимуществах и недостатках. В том числе речь идет об эволюции телефонов, видах операционных систем, полезных технических решениях, таких как видеозвонки, пересылка аудио-, фото- и видеофайлов, о мобильных приложениях и многом другом.



За два года реализации проекта компанией уже охвачено более 55 школ по всей республике. До конца 2016 года Beeline в проект по повышению мобильной грамотности будет вовлечено еще 10 школ в регионах страны.