В ДЛОиМТ пояснили информацию Генпрокуратуры КР о возбужденных уголовных делах

В Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники ИА «24.kg» пояснили информацию Генеральной прокуратуры КР о возбужденных уголовных делах.

Напомним, в ГП КР сообщили о том, что в 2016 году по результатам проверки в ДЛОиМТ возбуждено 10 уголовных дел о коррупции. Причиненный государству материальный ущерб составил 22 миллиона 327 тысяч 715 сомов.

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики не располагает такими данными.

Из известных департаменту уголовных дел одно возбуждено по факту ввоза в страну компанией «Орифлейм» продукции, оказавшейся биологически активными добавками. По этому уголовному делу Ленинским районным судом, а также Бишкекским городским судом вынесены оправдательные решения в отношении сотрудника ДЛОиМТ в связи с отсутствием состава преступления.

«Второе уголовное дело возбуждено по факту незаконной выдачи разрешения на проведение клинического испытания противотуберкулезного препарата ФС-1 бывшими сотрудниками департамента, председателем фармакологического комитета Аширали Зурдиновым и его заместителем Гульбарой Кулушевой», - пояснили в департаменте.

Что касается возбуждения уголовного дела по проведению регистрации лекарственных средств по упрощенной процедуре, в ДЛОиМТ отметили: «Такой вид регистрации предусмотрен статьей 35 Закона Кыргызской Республики «О лекарственных средствах» и не означает снижения требований к качеству, эффективности, безопасности лекарственных средств. Он является распространенным во многих странах, в частности, в Российской Федерации, Казахстане и Беларуси и применяется для генерических лекарственных средств, свойства которых хорошо изучены при регистрации подобных препаратов ранее».