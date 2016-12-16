4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 населенных пунктах Ошской и 7 селах Чуйской областей

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен в городе Кара-Суу и селах Султан-Абад, Ынтымак, Присавай, Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, Таджик-Махалла, Нариман, Алим-Тепе, ВЛКСМ, Нурдар, Кыргыз-Чек, имени Кирова и Тельмана Ошской области. Также продолжаются работы по расширению территории покрытия высокоскоростной технологией в Чуйской области. Сеть LTE еще в 7 селах: Малтабар, Орто-Суу, Полтавка, Калининское, Петровка, Ак-Суу и Новониколаевка.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела преимуществами высокоскоростной технологии уже пользуются жители 7 городов: Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Чолпон-Аты, Канта, Кара-Балты и Токмака, а также абоненты 17 сел Чуйской области: Военно-Антоновка, Константиновка, Новопокровка, Люксембург, Сокулук, Шалта, Котовское, Гавриловка, Беловодское, Садовое, Романовка, Александровка, Ак-Джол, Татыр, Жайыл, Петропавловка, Виноградное и 7 сел Ыссык-Кульской области: Бостери, Чон-Сары-Ой, Булан-Соготту, Бактуу-Долонтуу, Кара-Ой, Чок-Тал и Бает.

Карта покрытия сети 4G, все подробности об активации LTE в вашем телефоне, тарифе «Безлимитный 4G», действующих акциях «Получи 4G модем бесплатно» и «Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно» доступны на сайте компании megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

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