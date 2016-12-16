Экономьте, оплачивая покупки картами «Росинбанка»

В Кыргызстане ставка налога с продаж для плательщиков НДС, получающих доход от продажи товаров, работ или услуг в безналичной форме, была снижена до 0 процентов с лета этого года. В связи с этим оплачивать товары и услуги стало выгоднее банковскими платежными картами «Росинбанка».

Такие гиганты ритейла, как сети супермаркетов «Боорсок», «Фрунзе» и «7 дней», при оплате картами «Росинбанка» при расчетах автоматически минусуют из общей суммы покупки 1 процент. В сети супермаркетов «Боорсок» при оплате картой UnionPay действует также дополнительная 5-процентная скидка на товары.

«Некоторые покупатели по-старинке стараются платить за товары и услуги наличными либо в POS-терминалах исключительно своего банка, - рассказал заместитель председателя правления «Росинбанка» Ваагн Ншанян. - Связано это со страхом потерять деньги на конвертации валюты или курсовой разнице. Но наши клиенты могут совершать платежи через POS-терминалы любого банка Кыргызстана без какой-либо комиссии, еще и сэкономив».

Также на картодержателей ОАО «Росинбанк» при безналичных платежах распространяются специальные скидки более чем от 100 партнеров банка в рамках дисконтной программы.

Добро пожаловать в клуб держателей карт ОАО «Росинбанк»!

Более подробная информация - в контакт-центре банка по телефону (0312) 55 44 44.