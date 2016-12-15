MegaCom: увидеть все

Вчера для журналистов организовали пресс-тур по компании MegaCom. Директора сотового оператора ответили на самые каверзные вопросы. А еще сотрудники СМИ смогли сами увидеть, как работает компания.

В 2016 году компании MegaCom исполнилось 10 лет. Результаты за годы работы впечатляющие. Только за последние пять лет в бюджет поступило 9 миллиардов 308 миллионов сомов в виде налогов и прочих отчислений. Еще 6,6 миллиарда компания выплатила государству в качестве дивидендов.

В 2016 году MegaCom провел колоссальную работу. Весной запустили высокоскоростную технологию передачи Интернета 4G LTE сразу в трех крупных городах Кыргызстана – Оше, Джалал-Абаде и Бишкеке. После сетью 4G охватили и курортную зону севера Иссык-Кульской области.

А еще компания активно строит волоконно-оптические сети. В планах перейти от мелкого игрока-покупателя Интернета до транзитного поставщика в соседние страны. В условиях жесткой конкуренции MegaCom успевает разрабатывать новые тарифы, подстраиваясь под пожелания клиентов.

«В последнее время о MegaCom много информации, в том числе и скандальной. Но мы продолжаем работать, делать свое дело. Я всегда говорю сотрудникам, что самое главное – хорошо выполнять поставленные задачи. И коллектив меня поддерживает, за что я ему благодарен», - скромно замечает Азат Базаркулов.

И тут же предлагает самим увидеть, как работает команда MegaCom. Экскурсия начинается с первого этажа. Здесь расположены отделы внутреннего контроля и маркетинга. Первый отвечает за все договоры, которые сотовый оператор заключает с клиентами. Во втором разрабатываются новые продукты, чтобы привлечь абонентов и обеспечить им максимальный комфорт.

Поднимаемся на второй этаж. Здесь расположен call-центр компании. Вот она - возможность реально увидеть, чем же занимаются операторы, пока ты пытаешься дозвониться в службу поддержки. «Небось, отдыхают. Либо просто трубку не берут специально», - говорим представителям компании. А те не пытаются нас разубедить, предлагают самим все увидеть.

Большой зал. В помещении стоит гул. Ощущение, будто попал в огромный улей. Слышим друг друга с трудом. А операторы спокойно разговаривают с клиентами, вникают в суть проблемы, пытаются помочь. В день они обрабатывают до 40 тысяч обращений.

«Операторы работают посменно. Днем их в зале меньше, а вот к вечеру людей становится больше, потому что увеличивается интенсивность звонков. Каждого оператора мы тщательно готовим. Ведь они не только должны знать продукты компании, но и быть стрессоустойчивыми. Не каждый выдержит такой поток звонков», - говорит руководитель отдела планирования и управления проектами дирекции СПК Нуриддин Атаханов.

Дальше путь лежит в святая святых. На пятом этаже офиса компании расположен коммутатор. Именно здесь стоит оборудование, которое обеспечивает телефонную связь, Интернет, СМС и прочие услуги. Все серверы расположены в закрытых помещениях. Вход посторонним запрещен. К тому же на этом этаже всегда одна температура: +18…+20 градусов Цельсия и определенная влажность, чтобы пыль не попадала на дорогостоящее оборудование и максимально оседала на полу.

На мониторах высвечиваются данные о качестве связи и интернет-соединения по всей республике. Здесь постоянно дежурят три инженера, еще один инженер работает в другом офисе MegaCom и один – в Оше. Так сделано для того, чтобы компания могла постоянно контролировать качество связи по всей стране и в случае необходимости переключаться и быстро устранять аварии.

«Мы всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов. Стараемся сделать нашу работу как можно лучше. Регулярно закупаем новое, самое современное оборудование. Помимо тарифов постоянно внедряются новые инновационные услуги. MegaCom старается делать все, чтобы помочь абонентам оптимизировать, контролировать свои расходы на мобильную связь и Интернет», - завершает экскурсию коммерческий директор ЗАО «Альфа телеком» Нурбек Ишекеев.