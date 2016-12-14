Компания MegaCom подвела итоги 2016 года

Уходящий год для ЗАО «Альфа Телеком» можно смело назвать позитивным и успешным: компания отметила 10-летие своей деятельности и запустила высокоскоростную технологию 4G LTE. Об этом рассказал генеральный директор MegaCom Азат Базаркулов на итоговой пресс-конференции. Подытожив коммерческие и операционные показатели за 2016 год, директора ключевых подразделений компании рассказали журналистам ведущих республиканских СМИ о новых тенденциях, техническом прогрессе и дальнейших перспективах развития компании.

Выручка и выплаты в бюджет

Выручка MegaCom по итогам 12 месяцев 2016 года предварительно составит около 7 миллиардов сомов. За 2016 год компания планирует выплатить в бюджет налогов и прочих платежей на сумму 1 миллиард 504 миллиона сомов. В целом за последние 5 лет в бюджет республики выплачено 9 миллиардов 308 миллиона сомов в качестве налогов и прочих платежей и 6 миллиардов 606 миллионов сомов в качестве дивидендов.

Масштабный запуск 4G LTE

В свой юбилейный год деятельности на рынке MegaCom запустил высокоскоростную технологию 4G LTE. Абоненты мега-сети в городах Оше, Джалал-Абаде и Бишкеке, а также в курортной зоне Иссык-Кульской области и в населенных пунктах Чуйской области пользуются скоростным мобильным Интернетом. Сигнал формата LTE передается в трех диапазонах частот 800, 1800 и 2100 МГц. Это обеспечивает корректную работу 4G на всех мобильных устройствах, представленных на отечественном рынке. Количество населенных пунктов, объятых этой технологией, постоянно растет.

Инвестиции в будущее: ВОЛС

В 2016 году план по строительству волоконно-оптических линий связи был полностью реализован. Завершено строительство и введена в эксплуатацию магистральная ВОЛС Бишкек – Балыкчи – Нарын - Джалал-Абад - Ош. Проведены работы по строительству ВОЛС для подключения сайтов по городам Бишкеку и Ошу. Компания не стоит на месте, поэтому в предстоящем году планируется строительство собственных оптических стыков с приграничными государствами (Казахстан и Китай). Кроме этого, будут продолжены работы по строительству внутриобластных ВОЛС, а также расширены оптические сети в городах Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.

Самые выгодные тарифы и удобные услуги

В условиях серьезной конкуренции на рынке телекоммуникаций MegaCom разрабатывает интересные тарифы и услуги, подстраиваясь под запросы клиентов. Отметим, интернет-трафик в нынешнем году вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с запуском 4G LTE, выпуском на рынок новых тарифов и акции «32ГБ В ПОДАРОК». В среднем стоимость 1 Мб сегодня составляет 5 тыйын, что в 2 раза дешевле по сравнению с 2015 годом.

Учитывая все большую потребность абонентов в мобильном Интернете, MegaCom запустил специальные тарифы:

· «Безлимитный 4G», идеально подходящий для 4G-роутеров, 4G-модемов и других мобильных устройств;

· «Интернет НАВСЕГДА» - интернет для любого смартфона на комфортной скорости.

Помимо тарифов, постоянно внедряются новые инновационные услуги. MegaCom является лидером по количеству удобных услуг, которые позволяют абонентам оптимизировать, контролировать свои расходы на мобильную связь и высокоскоростной Интернет.

«Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в мировой экономике и в регионе в целом, MegaCom остается флагманом телекоммуникационной отрасли и продолжает сохранять набранные темпы развития. Компания уделяет особое внимание постоянному техническому усовершенствованию, внедрению инновационных тарифов и услуг, отвечающих требованиям абонентов, и предоставлению наилучшего сервиса в обслуживании, надежной мобильной связи», – подчеркнул Азат Базаркулов.

После завершения пресс-конференции был проведен пресс-тур по компании. Журналисты ознакомились с особенностями работы различных отделов и специалистов MegaCom.