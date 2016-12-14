«Кыргызкоммерцбанк» подарит год бесплатного обслуживания по карте MasterCard

«Кыргызкоммерцбанк» запускает новогоднюю акцию: при онлайн-заказе любой карты MasterCard до 31 декабря 2016 года банк дарит бесплатный первый год обслуживания по этой карте. Заказать ее можно на сайте www.kkb.kg, пройдя по ссылке.

Платежные карты MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка» обладают несколькими преимуществами. В первую очередь, речь идет об уникальной возможности открыть мультивалютную карту – клиенты банка могут проводить банковские операции одновременно в сомах, долларах США и евро. «Кыргызкоммерцбанк» - единственный банк в Кыргызстане, который предоставляет такую услугу.

Во-вторых, бронируя и оплачивая отели на сайте Booking.com, держатели карт получат возврат денежных средств в размере 7 процентов от суммы бронирования в виде бонусов. Подробные условия размещены по ссылке.

В-третьих, оплачивая покупки в сети партнеров банка по бонусной программе Rakhmat, держатели карт получат до 20 процентов бонусов. 1 бонус равен 1 сому, а накопленными бонусами можно оплатить покупки в сети партнеров банка. Со списком партнеров можно ознакомиться здесь.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не только самые востребованные услуги, но и предвосхищать их ожидания, предлагая нечто большее, чем просто стандартный набор банковских операций. Благодаря сервисам и услугам, которыми мы наполняем наши карточные продукты, у клиентов появляется возможность приумножать свои средства и экономить свое время. А наша акция позволит оценить все преимущества карты MasterCard, не потратив при этом ни одного тыйына, поэтому рекомендую успеть заказать ее онлайн до 31 декабря», - отметила управляющий директор - член Правления ОАО «Кыргызкоммерцбанк» Мадина Отарова.

Кроме того, по картам MasterCard предусмотрен страховой сертификат с покрытием медицинских расходов при выезде за границу в размере 25 тысяч долларов США, а также услуга «Экстренная поддержка путешествующих» и программа «Медицинская и юридическая поддержка».

Для держателей премиальных карт MasterCard Gold предусмотрены дополнительные преимущества. Например, начисление 7 процентов на остаток денежных средств на карте в сомах и 2 процента - в долларах США и евро, страховой сертификат с покрытием медицинских расходов при выезде за границу в размере 50 тысяч долларов США и услуга консьерж-сервис, которая позволит сделать любую поездку комфортной и безопасной, будь то путешествие или командировка.

Для справки: ОАО «Кыргызкоммерцбанк» существует на рынке Кыргызстана 27 лет и оказывает широкий спектр банковских услуг. Основные направления работы: размещение депозитов, кредитование, осуществление расчетов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, эмиссия и обслуживание кредитных и платежных карт. «Кыргызкоммерцбанк» обладает наивысшим статусом принципиального члена международных платежных систем Visa и MasterCard, обслуживая карты Visa, MasterCard, Maestro, American Express и Элкарт. Успешно завершены мероприятия по получению статуса принципиального члена платежной системы Union Pay International.