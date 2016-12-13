Уникальные швейцарские часы за $1 миллион. Теперь и в Бишкеке

Швейцарский бренд Schwarz Etienne привез в Бишкек коллекцию наручных часов под названием «Ода неделе» стоимостью в $1 миллион. Сегодня состоялась ее презентация для СМИ.

По словам директора ОсОО Central Asia Swiss trading Бегаим Касымкуловой, коллекция из семи наручных часов – единственная в мире. И ее мировая презентация состоится в Кыргызстане.

«Кыргызстан и Швейцария очень похожи, и поэтому решено мировую презентацию провести здесь», - сказал генеральный директор компании Schwarz Etienne Мауро Эгермини.

Глава компании пояснил, что при создании часов использована уникальная технология турбийон, обеспечивающая механизму астрономическую точность. Ее стоимость превышает $100 тысяч. В оформлении часов использованы дорогие детали: розовое и белое золото 750-й пробы, браслет из кожи аллигатора, драгоценные камни.

«Каждое изделие ручной работы содержит соответствующие камни», - сказал Мауро Эгермини.

По словам Бегаим Касымкуловой, завтра состоится официальная презентация в закрытом режиме.

«На презентацию приглашен ограниченный круг людей, они смогут увидеть, оценить часы и приобрести их. Можно купить как всю коллекцию, так и отдельные экземпляры», - рассказала директор ОсОО Central Asia Swiss trading.

Часовая мануфактура Schwarz Etienne основана в 1902 году в городке Ла-Шо-де-Фон (Швейцария) семейной парой Полом Щварцем и Ольгой Этьен, фамилии которых сложились в название будущего бренда часов класса люкс.

«Большую роль в развитии Schwarz Etienne сыграло партнерство с мировыми компаниями, куда они поставляли свои механизмы», - сказал Мауро Эгермини.

Стоит отметить, что среди клиентов мануфактуры были такие знаменитости, как Леонид Брежнев и представители Ватикана.

«Если кыргызстанская аудитория заинтересуется брендом Schwarz Etienne, то, возможно, мы откроем официальную точку продаж, где будет представлен широкий ассортимент коллекций данной марки», - сказала Бегаим Касымкулова.

Желающие приобрести коллекционные часы могут обратиться по телефону (0555) 88 77 65 или по адресу info@castkz.ch.