Beeline и Samsung запустили совместную предновогоднюю акцию Galaxy

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Покупателям смартфонов сотовый оператор дарит бесплатные гигабайты интернет-трафика.
Совместная акция лидера телекоммуникационного рынка Кыргызстана Скай Мобайл и Samsung будет действовать по 31 января
Акционные смартфоны можно приобрести в любом офисе продаж и обслуживания клиентов Beeline, на сайте shop.beeline.kg, в салонах связи «Мой Телефон», «Соточка», «Евролюкс», Planeta GSM и в других торговых точках.
Срок действия ежемесячных пакетов – 30 суток с момента начисления. Участие в акции доступно только абонентам предоплатной системы обслуживания.
Управление акцией Galaxy:
Подключение к акции: *8383*1#
Проверка остатка средств на бонусном балансе: *8383*2#
Проверка статуса: *8383*3#
Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.kg.
URL: http://_/biznes_info/41533/