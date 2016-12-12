ОАО «МАМ»: На 17.30 из-за погоды задерживаются 7 рейсов. Просим с пониманием отнестись к ситуации

Уважаемые пассажиры!

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. ОАО «Международный аэропорт «Манас» прикладывает все усилия для обеспечения вашей безопасности.

В Международном аэропорту «Ош» 12 декабря в 13.30 дальность видимости составляла 45- 50 метров . Неустойчивая погода наблюдается до сих пор. Видимость полета варьируется от 100 до 300 метров . А для обеспечения безопасности полетов необходима видимость минимум 550 метров .

На 17.30 идет задержка 7 рейсов: 5 — внутренние рейсы и 2 — международные (Екатеринбург и Москва).

Последние рейсы из-за тумана в аэропорту «Ош» приземлились на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт «Манас»).