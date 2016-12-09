MegaCom: защитите себя от злоумышленников

С развитием мобильной сети растет и количество телефонных злоумышленников или сложных операционных систем, управляющих мобильными устройствами. Поэтому в данной статье мы хотим рассказать об основных источниках опасности и о том, какие меры предосторожности помогут их избежать.

1. Вредоносные приложения

Главный источник угроз для пользователей смартфонов и планшетов на Android - это вредоносные приложения, которые можно скачать и установить не только из официального магазина, а вообще из любого источника. Данные приложения могут быть небезопасны, и в результате установки вы можете столкнуться с неприятными последствиями:

· Стать частью мобильного ботнета. В результате посещения зараженного сайта или после открытия почтового вложения с опасным файлом вы, сами того не замечая, можете допустить попадание вредоносного бота на свой смартфон. После чего ваше устройство по команде злоумышленника и, опять же, без вашего ведома будет рассылать SMS-спам или заходить на сайты, которые вы не собирались посещать.

· Лишиться денег. Вредоносные приложения могут отправлять SMS не только на номера из вашего телефонного справочника, но и на определенные платные номера, отправка SMS на которые стоит значительно выше, чем обычное SMS. В ход могут пойти предупреждения, например, «Ваш аккаунт взломан», «Антивирус устарел. Срочно обновите», «Тебе пришло сообщение», и, переходя по ссылке, ваш телефон поражает вирус, который либо выкачивает деньги со счета, либо блокирует всю систему, затем предлагая перевести некую сумму на указанный номер телефона для разблокировки.

Встречаются и случаи, когда злоумышленники заманивают пользователя на свой сайт броскими рекламными баннерами вроде «Узнай, когда ты выйдешь замуж!» или «Как сбросить 15 кг за две недели? Супердиета!». Обычно после клика на такой баннер пользователь попадает на созданный злоумышленниками сайт, где ему предлагают ввести свой номер телефона.

Причины могут быть разные. Например, часто пользователя просят доказать, что он не робот. Результат всегда один: со счета списываются деньги. Кроме того, часто встречаются приложения, которые перехватывают SMS, рассылаемые банками и платежными системами для подтверждения платежа, и перенаправляют их мошенникам. Если злоумышленники каким-то образом уже узнали ваш основной пароль, они могут получить доступ к средствам на вашем счету.

· Раскрыть персональные данные. Деньги не единственное, что вы можете отдать мошенникам. Некоторые вредоносные приложения способны отслеживать вводимый текст и GPS-координаты или подслушивать звук с микрофона. В результате вы можете, например, сообщить злоумышленникам логин и пароль от аккаунта в социальной сети, даже не подозревая об этом.

Если вы хотите избежать подобных рисков и сохранить свои деньги и персональные данные в безопасности, то:

· никогда не загружайте приложения из сомнительных источников и не устанавливайте их. Помните, что мошенники активно используют мобильную рекламу для распространения вредоносных приложений, поэтому относитесь к ней с осторожностью. Зачастую это может быть в виде предложения загрузить популярную платную игру бесплатно с неофициального источника либо получить бонусы/баллы путем установки и запуска на смартфоне ряда других приложений, а затем эти бонусы/баллы обменять бесплатную установку нужного вам приложения. В подобных случаях предлагаемые для установки приложения уже могут содержать вредоносные боты.

· при установке любого приложения всегда обращайте внимание на список запрашиваемых прав. Если простая игра запрашивает у вас доступ к отправке SMS, то это повод задуматься.

· если вы столкнулись с переадресацией на страницу автозагрузки неизвестного приложения и скачали установочный файл, просто удалите его, не запуская.

· если в Интернете вас просят сообщить номер телефона или другую личную информацию, разберитесь, кто именно просит. Часто злоумышленники выманивают у доверчивых пользователей не только номера телефонов, но и пароли от аккаунтов в социальных сетях или данные банковских карт.

2. SMS-мошенничество

Наряду с вредоносными приложениями у мошенников популярен еще один способ обмана пользователей. Они создают специальные сайты, которые под любым предлогом пытаются заставить вас отправить SMS на платный номер. Схема мошенничества проста: обычно вам обещают некую выгоду или услугу, оказывать которую не собираются. SMS-мошенники часто используют следующие схемы:

· Неожиданный приз. «Вы выиграли приз! Для получения приза отправьте SMS на…»

· Чужие деньги. Если вам ни с того ни с сего зачислили деньги на счет, то, возможно, скоро придет SMS подобного содержания: «Извините, по ошибке положил(а) вам 300 сомов. Прошу вернуть на этот номер…». Помните о том, что если человек действительно ошибся на одну цифру и пополнил баланс другому человеку, он может прийти в любой Центр продаж и обслуживания компании и, показав чек, вернуть свои деньги.

· SMS от банка. Если вам пришло сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по следующему номеру…», позвоните по номерам, указанным на официальном сайте банка для того, чтобы удостовериться.

Не верьте заманчивой рекламе и никогда не отправляйте SMS на короткие номера, указанные на непонятных сайтах. Любое такое сообщение может стоить достаточно больших денег. Все абоненты MegaCom имеют возможность включить запрет на отправку сообщений на платные номера с помощью услуги «Запрет звонков и SMS».

Помните, что внимательное отношение к подозрительным сайтам и приложениям, осторожность и осведомленность о возможных последствиях помогут вам избежать проблем, а также сохранить нервы, время и деньги.

Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки злоумышленников!