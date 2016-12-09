Обращение Ассоциации фармацевтов «Адилет-Фарм» к премьер-министру КР

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Ассоциация фармацевтов «Адилет-Фарм» выражает свою озабоченность по поводу ситуации, складывающейся вокруг фармацевтической отрасли. Нападки, разборки, публикации непроверенных фактов, негативные высказывания некоторых депутатов в адрес Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники и Министерства здравоохранения будоражат граждан Кыргызстана. Создается впечатление, что в нашем государстве полнейший хаос в лекарственном обеспечении.

Но хочется отметить, что за последние 10-15 лет фармацевтический рынок Кыргызстана ознаменовался настоящим прорывом. Результатом стремительного развития стало прежде всего обеспечение доступности современных инновационных терапевтических решений для населения Кыргызстана, существенное расширение ассортимента новейших эффективных, качественных и безопасных лекарственных препаратов; создание новых фармацевтических предприятий и модернизация уже имеющихся, запуск лицензионных проектов, совместные научные разработки, международные клинические исследования.

В Кыргызстане принят целый ряд важных законодательных актов, которые окажут и оказывают влияние на развитие рынка. В частности, утверждено Постановление правительства КР от 8 июля 2014 года №376 «Об утверждении Программы правительства Кыргызской Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы», целью которой является повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной системы лекарственного обеспечения населения.

Вся эта проделанная работа была бы невозможной без руководящей и направляющей роли Министерства здравоохранения КР и Департамента лекарственного обеспечения и медтехники.

Уверяем Вас, что в нашей республике настоящих специалистов, которые действительно болеют за общее дело, больше, чем равнодушных.

Критика - это хорошо, это стимул к устранению ошибок и улучшению работы, но когда идет прямое давление и целенаправленная подтасовка фактов, это уже вредит работе и, что самое главное растет недоверие народа к правительству КР, Министерству здравоохранения и Департаменту лекарственного обеспечения и медицинской техники.

С уважением,

Председатель правления

Ассоциации фармацевтов

«Адилет-Фарм»

Т. Батыров