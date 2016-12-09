ОАО «МАМ» за 11 месяцев 2016 года обслужило более 2,8 миллиона человек

ОАО «Международный аэропорт «Манас» за 11 месяцев 2016 года обслужило 2 миллиона 807 тысяч 719 человек. Из них внутренние авиалинии - 909 тысяч 16 человек, а международные - 1 миллион 898 тысяч 703 человека.

За этот период было обслужено 25 тысяч 865 рейсов. По международным направлениям - 17 тысяч 771, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 8 тысяч 94.

Филиалы ОАО «МАМ» по отдельности:

Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 17 тысяч 258 рейсов, пассажиропоток составил 1 миллион 677 тысяч 274 человека.

Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 8 тысяч 383 рейса, пассажиропоток составил 1 миллион 121 тысячу 253 человека.

Каракольский филиал ОАО «МАМ» обслужил 224 рейса, пассажиропоток составил 9 тысяч 192 человека.