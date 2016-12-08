VimpelCom отмечен наградой TMT Finance World Awards 2016

Церемония награждения номинантов международной премии TMT Finance World Awards 2016 состоялась в Лондоне в ноябре 2016 года. Безоговорочным победителем в номинации «Лидерство» был признан главный исполнительный директор ВымпелКом Жан-Ив Шарлье. ВымпелКом является ведущим мировым поставщиком телекоммуникационных и цифровых услуг, обслуживающим более 200 миллионов клиентов, штаб-квартира компании находится в Амстердаме.



Победа в номинации признает развитие и создание ценностей компаний, отмечая тех руководителей, которые привнесли в свои организации значимые положительные изменения, обеспечив рост операций за счет приобретений, эффективности и инноваций.



Жан-Ив Шарлье, главный исполнительный директор ВымпелКома: «Я хотел бы поблагодарить TMT Finance за эту престижную награду, которой отмечена тяжелая работа и преданность наших команд, завершивших сделку по созданию совместного предприятия с CK Hutchison в Италии. Совместное предприятие знаменует собой важную веху в истории цифровой трансформации, которую переживает Италия. Объединение с Wind и 3 Italia позволит создать нового оператора мирового класса, который принесет значительные дополнительные инвестиции в цифровое развитие Италии».



7 ноября 2016 года ВымпелКом и CK Hutchison Holdings Ltd. объявили о завершении сделки, объединившей итальянские предприятия Wind Telecomunicazioni и 3 Italia. Она стала одной из крупнейших сделок M&A в Италии с 2007 года, ознаменовав собой прорыв в телекоммуникационной отрасли, получивший одобрение со стороны Европейской комиссии. Объединенный бизнес приведет к появлению нового мощного оператора в Италии, который создаст сильную конкуренцию на рынке и будет обслуживать более 31 миллиона абонентов мобильной связи и 2,7 миллиона клиентов фиксированной связи.



В июле ВымпелКом завершил слияние с Mobilink и с Warid Telecom в Пакистане, укрепляя свое лидерство и двигаясь к объединению бизнеса, который обслуживает более 50 миллионов клиентов.



ВымпелКом приступил к реализации амбициозных планов, нацеленных на достижение позиции лидера цифровых технологий. Ранее в 2016 году он объявил о серьезном шаге по приведению всей ИТ-инфраструктуры к единому глобальному цифровому стеку, который позволит ускорить разработку продуктов и услуг, чтобы удовлетворить все потребности клиентов будущего цифрового мира. ВымпелКом также разрабатывает новую платформу цифрового вовлечения клиентов, целью которой является коренное преобразование взаимодействия со своими клиентами. Такой подход упростит происходящие процессы в масштабах всей группы компаний и позволит выстроить в них надежное управление и модель соответствия в рамках всей организации, которые будут стимулировать бизнес работать по самым высоким международным стандартам.



ВымпелКом (NASDAQ: VIP) является международной компанией связи и технологии, которая стремится открыть для клиентов новые возможности, поскольку они управляют цифровым миром. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Присутствуя в некоторых из самых динамичных рынков в мире, ВымпелКом обеспечивает более 200 миллионов клиентов голосовой связью, фиксированной широкополосной связью, передачей данных и цифровых услуг.





Наследие ВымпелКома – пионера в области технологии – является движущей силой крупных преобразований, сосредоточенных на обеспечении цифровым миром каждого клиента. ВымпелКом предлагает услуги клиентам в 13 странах, включая Россию, Италию, Алжир, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Украину, Бангладеш, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию и Лаос. ВымпелКом, чьи лицензии охватывают 10 процентов населения мира, работает под брендами «Билайн», WIND, Djezzy, Mobilink, Warid, «Киевстар» и Banglalin». Подпишитесь на нас в Twitter @VimpelCom или посетите наш веб-сайт http://www.vimpelcom.com.