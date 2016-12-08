ОАО «Росинбанк»: Потребительский кредит «На все случаи жизни»

ОАО «Росинбанк» предлагает потребительский кредит на привлекательных условиях. Продукт максимально учитывает интересы клиентов ОАО «Росинбанк», предоставляя дополнительные преимущества с гибкими сроками кредитования, самостоятельным внесением ежемесячного взноса через интернет-банкинг и возможностью досрочного погашения кредита без дополнительных комиссий.

Возможность получить кредит в кратчайшие сроки и максимально быстро решить свои финансовые вопросы можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». За более подробной информацией обращайтесь по телефону +996 312 55 44 44.