ДЛОиМТ: В ближайшее время в аптеки поступит новая партия препарата для астматиков

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики дает пояснения по поводу опасений горожан о недостатке важного препарата для астматиков.

На складе ОсОО «Фарватер» в наличии имеется 10 упаковок лекарственного препарата «Серетид», аэрозоль для ингаляций дозированный, 25/125 мкг; 25/250 мкг, 120 доз, производство «Глаксо Вэллком Продакшн», Франция.

8 декабря текущего года будет осуществлена поставка данного препарата в количестве 200 упаковок.