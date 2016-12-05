ОАО «МАМ» подвело итоги конкурса на лучший рисунок «Авиация глазами детей»

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ОАО «Международный аэропорт «Манас» подвело итоги тематического конкурса на лучший рисунок среди детей сотрудников ОАО «МАМ» «Авиация глазами детей».
Тематический конкурс был объявлен 4 ноября 2016 года после экскурсии для детей сотрудников ОАО «МАМ». В тот день был подготовлен интересный маршрут по аэровокзальным комплексам «Манас», «Манас 2» и аэродрому.
Конкурс проводился для выявления талантливых детей в сфере изобразительного искусства, формирования патриотического сознания учащихся и дошкольников, воспитания гордости за свою родину и за авиацию.
Так, в конкурсе приняли участие 68 детей сотрудников трех филиалов ОАО «МАМ», которые отправили более 100 рисунков, связанных с авиацией. Из них были выбраны 12 лучших работ, которые станут иллюстрациями к корпоративному календарю ОАО «МАМ» на 2017 год.
Награждение победителей и всех участников тематического конкурса на лучший рисунок прошло 2 декабря в аэровокзале «Манас 2».
Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Майрамбекович Чукуев поздравил победителей конкурса и выразил благодарность всем детям, принявшим участие в конкурсе. «Нас очень радует, что вы приняли активное участие в этом конкурсе. Хотелось бы отметить, что все работы выполнены прекрасно, а главное - с любовью. Поэтому сегодня все участники конкурса получат призы. Надеюсь, что многие из вас в будущем будут работать в сфере авиации», - сказал он.
Также Э.Чукуев поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал исполнения желаний.
Победители конкурса в возрастной категории от 4 до 7 лет:
3-е место – Даутов Султан, 7 лет (Бишкек);
2-е место – Авазов Атай, 6 лет (Бишкек);
1-е место – Розбекова Шоолика, 5 лет (Бишкек).
До 12 лет:
3-е место – Макамбаева Алия, 9 лет (Бишкек);
2-е место – Токоторбаева Элайым, 10 лет (Ош);
1-е место – Мох Александра, 12 лет (Каракол).
URL: http://_/biznes_info/41040/