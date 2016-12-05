В Бишкеке в пятый раз вручили премии #ONE MAGAZINE AWARDS

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В Бишкеке в доме торжеств VERSAL 1 декабря состоялась пятая, юбилейная церемония вручения наград #ONE MAGAZINE AWARDS 2016. Церемония собрала лучших представителей бизнеса Кыргызстана.
«Мы посвятили церемонию нашему первому юбилею, и это наша лучшая награда, ведь только благодаря усердному труду стало возможным проведение такого масштабного мероприятия», - сказала организатор премии, главный редактор бизнес-издания #ONE MAGAZINE Айида Долотбакова. Также издатель журнала рассказала о том, что глянец будет выходить в обновленном формате.
Церемония награждения началась с гимна Кыргызской Республики. Гостей торжественного вечера ждали яркая шоу-программа, великолепные выступления, а также розыгрыш ценных призов от партнеров.
Ежегодная церемония вручения наград #ONE MAGAZINE AWARDS 2016 включила в себя 11 номинаций, более 22 000 голосов было отдано за 70 номинантов. Редакция журнала и генеральный партнер церемонии строительная компания Family Village награду в номинации «Признание поколения» присудили посмертно великому писателю Чингизу Торекуловичу Айтматову.
Лауреаты 10 номинаций были определены онлайн-голосованием на официальном сайте www.onemag.kg. Голосование проходило в течение 50 дней и было завершено в полночь 30 ноября 2016 года.
Номинации и их победители:
- Банк года – «Оптима Банк»
- Бренд года – сеть заведений чайхана Navat
- Лицо года - Имамидин Ташов
- Менеджер года - мэр Бишкека Албек Ибраимов
- Мобильный оператор года - ЗАО «Альфа Телеком», бренд MegaCom
- Отель года - Hyatt Regency
- Прорыв года – команда КВН «Азия Мix»
- Туристическое агентство года - компания Travel Shop
- Ресторатор года - Рано Бабаджанова (арт-ресторан FRUNZE, банкет-холл Kaynar, рестоклуб «Тюбетейка», кафе «Барашек»).
- Строительная компания года – «TS Групп».
Пятая - юбилейная - церемония вручения наград от #ONE MAGAZINE AWARDS 2016 традиционно подвела итоги года признанием самых успешных и выдающихся личностей.
URL: http://_/biznes_info/41037/