Эмиль Ешеналиев: Предположение о сговоре «Кыргызтелекома» с поставщиками Интернета – абсурд

Ситуацию с возбуждением уголовного дела по факту заключения договоров с казахстанскими поставщиками Интернета прокомментировал председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев.

– Эмиль Усенович, в недавнем пресс-релизе «Кыргызтелекома» прошла информация, что многие факты не были учтены депутатской комиссией при рассмотрении дела. Как такое могло случиться?

– Говоря откровенно, последние события оказались для нас шоком. «Кыргызтелеком» – государственная компания, которая работает в условиях жесткой конкуренции и быстро развивающегося рынка. Чтобы удержаться на плаву, работать приходится много и напряженно. Никаких налоговых привилегий или помощи из бюджета организация не получает. На фоне этого политические, на мой взгляд, обвинения в некоем сговоре с поставщиками Интернета выглядят по меньшей мере странно. Любой руководитель интернет-компании подтвердит, что в условиях высокой конкуренции сговор попросту невозможен, это абсурд.

Теоретически, есть вероятность сговора между группой поставщиков, и у нас есть подозрения, что такая попытка имела место быть. Но идея сговора между поставщиком Интернета и покупателем выглядит абсурдной. По этой причине мне сложно судить, из какой логики исходили депутаты, обвиняя «Кыргызтелеком» в сговоре с казахстанскими компаниями.

– Вы считаете, что те, кто готовил для депутатской комиссии справку по ситуации, намеренно дезинформировали депутатов? Насколько известно, это IT-эксперты, приглашенные со стороны?

– Справку готовили бывшие руководители «Кыргызтелекома», которые были уволены по разным, но хорошо им известным причинам. Эти люди руководили предприятием в ту пору, когда «Кыргызтелеком» являлся монополистом и структурным подразделением Министерства связи. Я думаю, это исчерпывающе характеризует их как «незаинтересованных» и «объективных» экспертов.

– Какие цели, на ваш взгляд, преследовали те, кто составлял справку для депутатской комиссии?

– Полагаю, что этот вопрос нужно задавать составителям данного документа. Очевидно, что сейчас членов комиссии выставили перед профессионалами отрасли в неприглядном свете. Об этом свидетельствует еще один факт, на котором пока никто не акцентировал внимания. Ситуацию пытаются представить так, словно бы один «Кыргызтелеком» был вынужден подписать кабальный договор, а остальных интернет-провайдеров страны эта участь миновала. Подобное видение не соответствует фактам. Одновременно с нами кабальные договоры с казахстанскими провайдерами подписали и другие интернет-компании, в том числе и частные. По логике составителей справки выходит, что частники тоже пошли на сговор с поставщиками, действуя себе в убыток. Не кажется ли вам это странным?

– Можете ли вы назвать эти компании?

– Эта информация доступна каждому: договоры заключили «Сайма Телеком», «Альфа Телеком» (бренд MegaCom) и «Айтинет». Отмечу, на сегодняшний день цены вернулись к прежним значениям, поскольку нам удалось доказать необоснованность их поднятия со стороны поставщиков.

– В депутатский справке вас обвиняют в том, что вы подписали кабальный договор без согласования с членами правления и не поставив в известность Совет директоров. Правда ли это?

– Такое невозможно в принципе. Вместе с членами правления мы в течение месяца вели тяжелые переговоры с поставщиками. Это можно подтвердить документально. Дело в том, что ультиматум со стороны поставщиков пришелся на пятницу, и мы, обсудив со всеми членами правления сложившуюся ситуацию, под угрозой отключения 90 тысяч наших абонентов, к числу которых относятся и такие структуры как МВД, ГКНБ, банки, посольства, воинские части и социальные объекты, приняли решение подписать договор, чтобы выиграть время. В понедельник это решение было оформлено правлением. Сейчас эту бюрократическую и чисто формальную неувязку по датам пытаются представить как сговор. К сожалению, ни один из членов депутатской комиссии не нашел времени для того, чтобы прийти и вникнуть в суть вопроса на месте. Они сделали выводы, опираясь только на справку.

– Вас обвиняют в том, что вы нанесли ущерб «Кыргызтелекому», что стало причиной убытков и плачевного финансового состояния компании.

– Давайте перейдем к фактам. Во-первых, поставщикам мы не заплатили ни одного лишнего тыйына. По факту «Кыргызтелеком» оплатил 400 тысяч долларов США за четыре месяца из расчета 15 долларов США за один мегабайт в секунду. Почему? Подписывая кабальный договор, мы обговорили с поставщиками, что они обоснуют повышение цены. Этого не произошло. Поэтому мы расторгли договор, и когда после интенсивных переговоров цены вернулись на прежний уровень, заключили договор уже с другими поставщиками на условиях прежних цен. То же самое сделали и другие отечественные интернет-провайдеры.

Во-вторых, чтобы преодолеть монополию казахстанских поставщиков, мы все это время вели интенсивные переговоры с китайской компанией China Telecom. На сегодня успешно проведены технические тесты, и в ближайшем будущем мы получим альтернативные поставки Интернета. Кроме этого, мы подписали трехсторонний меморандум между «Кыргызтелекомом», China Telecom и «Узбектелекомом», чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

И последнее, буквально недавно мы отчитывались перед Фондом государственного имущества по итогам девяти месяцев текущего года и показали балансовую прибыль в размере 355 миллионов сомов. В этой связи говорить об убытках и финансовой несостоятельности ОАО «Кыргызтелеком» некорректно.