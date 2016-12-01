Выиграй новый TOYOTA Land Cruiser PRADO от мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! объявляет о проведении широкомасштабной лотереи «Удача». С сегодняшнего дня любому абоненту О! предоставляется шанс выиграть ежемесячные призы и главный супер-приз – новый автомобиль TOYOTA Land Cruiser Prado. В призовой фонд также входят 75 смартфонов Huawei Y3II и 90 4G wi-fi Wingle. Участие абсолютно бесплатное.

Для регистрации в лотерее абоненту необходимо набрать команду *777# и просто начать накапливать билеты, пользуясь услугами связи О! С момента регистрации абоненту будут начисляться виртуальные лотерейные билеты:

за подключение к лотерее бесплатно начисляется 2 билета ;

; за каждые 145 сомов при пополнении баланса начисляется 3 билета ;

; за каждые 145 сомов, потраченных на услуги связи, дополнительно начисляется 5 лотерейных билетов.

«Помимо простых и доступных тарифных предложений и качественного обслуживания мы стараемся предоставить абонентам компании дополнительные преимущества. В очередной раз мы решили порадовать наших абонентов сенсационной лотереей «Удача», на кону которой новенький Toyota Land Cruiser PRADO. Безусловно, этот автомобиль станет хорошим подспорьем для любой семьи в новом, 2017 году. Итак, Land Cruiser PRADO уже ждет своего обладателя! Каждый билет - это шанс выиграть главный суперприз, а чем больше у вас билетов, тем больше шансов на победу! Участвуйте и побеждайте!» – отметил коммерческий директор компании

Максим Сидоренко.

Количество лотерейных билетов неограниченно. Для проверки количества накопленных билетов необходимо набрать команду *777*9#.

Лотерея проводится c 1 декабря 2016 года по 6 марта 2017 года для всех абонентов О! Розыгрыш призового фонда будет проводиться в три этапа: 30 декабря 2016 года, 30 января 2017 года, 6 марта 2017 года. Также 6 марта 2017 года состоится финальный розыгрыш главного приза – нового TOYOTA Land Cruiser PRADO.

Подробную информацию и правила участия в лотерее «Удача» можно найти на сайте www.udacha.o.kg и на www.o.kg, а также по телефонам 777, 0705 700 700 (для абонентов О! звонок бесплатный).