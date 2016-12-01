Открытое письмо Фармацевтической ассоциации Кыргызской Республики

Фармацевтическая ассоциация КР выступила с открытым письмом. Приводим полный текст документа.

«В последнее время на просторах интернет-изданий широко освещаются проблемы лекарственного обеспечения населения Кыргызской Республики. И главной мишенью всех нападающих является регуляторный орган сферы обращения лекарственных средств - Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Из тех же открытых источников видно, что ДЛОиМТ подвергался всевозможным проверкам 22 раза за последние 5 лет, это в среднем больше четырех раз в году. О какой эффективности работы регуляторного органа можно говорить при таких массированных проверках? Вместо того чтобы помочь регуляторному органу быстрее наладить работу в сфере обращения лекарственных средств с целью улучшения обеспечения населения безопасными, эффективными и качественными лекарственными препаратами, отдельные депутаты и политики, преследуя свои корыстные цели, делают громкие заявления на основе неподтвержденных фактов, которые бросают тень на весь фармацевтический сектор.

Наш фармацевтический сектор не идет в отрыве от мирового сообщества. Производство лекарственных средств, допуск лекарственных препаратов на рынок и постмаркетинговый надзор производятся по тем же принципам, что и во всем мире, с учетом уровня развития экономики нашей страны.

Да, проблем на нашем фармацевтическом рынке немало, но говорить о том, что на нашем рынке много некачественных лекарств, неправильно.

Вместо того чтобы заниматься своей прямой функцией - разработкой и принятием действительно нужных и жестких законодательных актов, которые бы решили проблему искоренения нелегального рынка лекарственных средств, отдельные депутаты «крышуют» нелегальную торговлю медикаментами, наживаясь на страданиях малоимущего населения, забыв, как только сели в кресло депутата, что они пришли через голос народа для решения проблемы общества, а не своих корыстных бизнес-интересов.

Некоторые депутаты-политики в погоне за пиаром привлекают сомнительных экспертов, дела которых находятся под следствием, и начинают обсуждать ситуацию на фармацевтическом рынке, что не делает им чести. Данное обстоятельство будоражит и вводит в заблуждение население.

Фармацевтический сектор обращается к населению с просьбой приобретать лекарственные препараты только в аптечных учреждениях, где вам гарантируют качественные и безопасные лекарственные средства.

Обращаемся с просьбой к парламенту страны: примите наконец-то законодательные акты, ужесточающие и искореняющие нелегальную торговлю лекарственными средствами!

Также просим фискальные органы усилить борьбу с контрабандой лекарственных средств. Мы, фармацевтические работники, готовы оказать помощь в этой работе.

От имени фармацевтического сообщества председатель ОЮЛ «Фармацевтическая ассоциация Кыргызской Республики» Г.М.Мамбетова.»