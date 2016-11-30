В Восточном университете имени М. Кашгари-Барскани отметили Международный день студента

В Восточном университете имени М.Кашгари-Барскани 29 ноября отметили Международный день студента.

Ректор Восточного университета А.О.Ибраев выступил с поздравительной речью.

На вечер пригласили также выпускников, закончивших Восточный университет 10 лет назад. Они поздравили студентов с праздником и пожелали удачи в будущей карьере.

Наиболее отличившихся в 2015-2016 учебном году студентов наградили почетными грамотами.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.

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