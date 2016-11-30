Заявление председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Э.У.Ешеналиева

В связи с возбуждением уголовного дела по факту заключения договоров с казахстанскими поставщиками Интернета ответственно заявляю, что в результате целенаправленной деятельности отдельных членов депутатской комиссии общественность и правоохранительные органы были введены в заблуждение.

Несмотря на готовность руководства ОАО «Кыргызтелеком» представить все имеющиеся в их распоряжении материалы, депутатская комиссия их проигнорировала. Учитывая данные обстоятельства, считаю, что разбирательство можно было провести и путем доследственной проверки.

Тем не менее, для того чтобы избежать кривотолков и обвинений в воспрепятствовании объективному разбирательству, считаю необходимым на период следственных действий выйти в отпуск без содержания.

Как известно, дело передано для расследования в ГСБЭП. Тот факт, что правоохранительные органы решили возбудить уголовное дело, лишь поспособствует полному и объективному разбирательству по данному вопросу. Выражаю надежду, что правоохранительно-следственные органы не пойдут тем же путем, что депутатская комиссия, и проведут следствие беспристрастно.

Как ранее заявлялось, ОАО «Кыргызтелеком» и его руководство приложат все усилия для объективного разбирательства и содействия работе правоохранительных органов. Буду рад скорому разрешению данной ситуации, что позволит компании продолжать свою работу в бесперебойном режиме, фокусируясь на своей главной задаче – обеспечении связью своих абонентов.

Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»

Э.У.Ешеналиев