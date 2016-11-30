ДЛОиМТ работает строго в рамках закона и гарантирует качество лекарств, официально завезенных в страну

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве КР считает необходимым дать пояснения по фактам, указанным в статье ИА «24.kg» «Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане».

В статье рассказывается, что парламентский комитет рассмотрел справку рабочей комиссии по проверке ДЛОиМТ и обвинил ведомство в коррумпированности и убийстве граждан.

По поводу этого необоснованного заявления поясним, что департамент не был заблаговременно ознакомлен с материалами справки, заключения которой во многом субъективны. Таким образом, департамент не смог своевременно представить возражения по ней рабочей группе и членам парламентского комитета. Многие материалы справки не соответствуют действительности, рабочей группой сделаны поспешные выводы, что наводит на мысль о заинтересованности некоторых членов комиссии.

ИА «24.kg» использовало в своей статье материалы по лекарственным средствам, которые в течение ряда лет появлялись в СМИ. По каждому из них департамент проверяли многочисленные комиссии Жогорку Кенеша, Генеральной прокуратуры, Минздрава, Счетной палаты, других министерств и ведомств. И по результатам проверок департамент неоднократно давал обоснованные опровержения по каждому факту, опубликованному в СМИ.

По приведенной агентством информации по препарату ФС-1 сообщаем. Разрешение на клиническое испытание противотуберкулезного препарата ФС-1 было выдано бывшим председателем Фармакологического комитета А.Ш.Зурдиновым в обход руководства департамента. При этом были подделаны бланк и протокол заседания Фармкомитета, чему есть доказательства (фото). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются экс-глава Фармкомитета А.Ш.Зурдинов и его экс-заместитель Г.А.Кулушова.

Необходимо отметить, что и А.Ш.Зурдинов, и Г.А.Кулушова присутствовали на заседании парламентского комитета и давали предвзятые комментарии по работе департамента.

По случаю аллергии на диклофенак Министерством здравоохранения была проведена всесторонняя экспертиза и сделаны выводы, что не была соблюдена стандартная операционная процедура (СОП) при выполнении инъекции. Неизвестны данные и о введенном препарате.

Также агентство представило информациюпо препарату «Бактамед».Минздрав дважды проводил комиссионное служебное расследование причин возникновения нейропатии у детей. По выводам комиссии, эти случаи не были связаны непосредственно с применением данного препарата.

По препарату «Репретин» департамент также дважды проверялся комиссиями Минздрава, информация о результатах проверок неоднократно представлялась в СМИ.

На основании вышеизложенного считаем, что департамент работает строго в рамках законодательства и гарантирует качество лекарственных средств, официально завезенных в страну.