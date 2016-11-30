ДЛОиМТ: Заявление А.Зурдинова о том, что в департаменте нет ни одного фармаколога, не соответствует действительности

Специализированную фармакологическую экспертизу проводят главные и ведущие специалисты (5 человек), из которых двое являются кандидатами наук, остальные окончили клиническую ординатуру по специальности «клиническая фармакология», имеют сертификат клинического фармаколога. Практически все специалисты фармакологической экспертизы ОСЭЛС прошли сертифицированное обучение в рамках СТД-формата, GLP, GCP и фармаконадзора. Кроме того, в качестве внешних экспертов привлекаются специалисты здравоохранения (7 человек), 5 из которых имеют степени докторов и кандидатов медицинских наук. Об этом сообщили в Департаменте лекарственного обеспечения и медтехники в ответ на заявление бывшего председателя Фармакологического комитета А.Ш.Зурдинова.

Специализированную фармацевтическую экспертизу лекарственного средства проводят главные и ведущие специалисты, из них с ученой степенью - 2 кандидата наук и обученные специалисты, которые прошли сертифицированное обучение по формату СТД. К проведению фармацевтической экспертизы привлекаются внешние эксперты (4 человека), из них 1 доктор наук, 2 кандидата наук. Решение об эффективности, безопасности, качестве лекарственного средства принимается коллегиально на заседаниях экспертного совета, в состав которого входят 5 докторов наук и 6 кандидатов наук.

Следует отметить, что работа Фармакологического комитета отличалась особой непрозрачностью, ни одно заседание не прошло в стенах Департамента, и стоит вопрос, проходили ли они вообще. Следствием такой непрозрачности и является ситуация с препаратом ФС-1, когда разрешение на клиническое испытание противотуберкулезного препарата ФС-1 было выдано бывшим председателем Фармакологического комитета А.Ш.Зурдиновым в обход руководства департамента. При этом были подделаны бланк и протокол заседания Фармкомитета, чему есть доказательства (фото). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.