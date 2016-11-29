ОАО «Кыргызтелеком»: Мы не оставим Кыргызстан без качественного Интернета

По итогам работы депутатской комиссии, созданной для рассмотрения вопросов подорожания Интернета, ОАО «Кыргызтелеком» считает необходимым сообщить следующее.

К концу июля 2016 года у ОАО «Кыргызтелеком» истекал срок действия исполняемых договоров с действующими поставщиками. Тогда же со стороны поставщиков поступили категоричные уведомления об увеличении стоимости Интернета. Любые попытки апеллирования к применимому законодательству, обычаям делового оборота и практике двусторонних деловых отношений не возымели должного результата. Казахстанской стороной были проигнорированы многочисленные претензии и обращения, в том числе с указанием на необходимость судебного разбирательства по поводу столь резкого изменения финансовых условий. Более того, ими было официально объявлено, что в случае отказа ОАО «Кыргызтелеком» от подписания договоров на новых условиях поставки будут прекращены немедленно.

Перед руководством ОАО «Кыргызтелеком» встал нелегкий выбор. Продолжать переговоры на грани фола, в условиях абсолютного цейтнота и крайне агрессивной позиции казахстанских провайдеров, рискуя оставить без Интернета своих абонентов, или согласиться на жесткие условия.

Прозвучавшие в некоторых СМИ, а также в ходе работы депутатской комиссии упреки и сравнения с другими операторами, которые якобы не подписывали новые условия, являются некорректными и в большей части не соответствующими действительности.

Общеизвестно, что основная часть кыргызстанских операторов также была вынуждена подписать договоры по новой, возросшей цене. Те, кто не сделал этого, значительно, в разы, урезали для конечных абонентов скорость, упавшую в отдельных случаях практически до негодной к использованию услуг Интернета. Но и те, кто заключил договоры на новых условиях, также урезали скорость Интернета своим абонентам. Позволить подобное кратное ухудшение качества сервиса, а тем более полностью остановить предоставление услуг национальный оператор, каковым является ОАО «Кыргызтелеком», безусловно, не имел права.

Следует помнить, что в случае отключения внешнего канала последовало бы отключение от услуг Интернета ряда стратегических объектов Кыргызской Республики, в числе которых международный аэропорт «Манас», правоохранительные органы, такие как ГКНБ, Генеральная прокуратура, Верховный суд, различные государственные министерства, ведомства, учреждения, значимые социальные объекты, например, больницы и госпитали, а также десятки тысяч абонентов. Работа ряда учреждений частично, а в некоторых случаях и полностью была бы парализована, что повлекло бы серьезные социальные и политические последствия,а также нанесло непоправимый урон не только репутации ОАО «Кыргызтелеком», но и государству в целом.

В то же время, временно заключив договоры на вынужденных условиях, руководство ОАО «Кыргызтелеком» не смирилось с подобным положением вещей, а удвоило усилия, направленные на изменение сложившейся ситуации. Продолжило поиск альтернативных вариантов, просило о содействии и в отдельных случаях находило отклик у компетентных госорганов, продолжало поиск альтернативных вариантов поставки Интернета.

В распоряжении ОАО «Кыргызтелеком» имеется деловая переписка с объявленными ценами от всех возможных поставщиков, о чем прекрасно известно как членам депутатской комиссии, так и компетентным органам. Отсутствие альтернативных предложений по более низкой цене является доказанным фактом.

Параллельно ОАО «Кыргызтелеком» форсировало работу по налаживанию альтернативного источника интернет-трафика от ChinaTelecomCorp. Ltd. и предприняло целый ряд иных мер для скорейшего разрешения ситуации.

ОАО «Кыргызтелеком» является предприятием с частной формой собственности, оно обязано защищать интересы как основного акционера, так и миноритариев и не имеет права разглашать коммерческую тайну, охраняемую законом. Несмотря на это, руководство ОАО «Кыргызтелеком» приняло решение оказать содействие проводимому разбирательству и предоставить комиссии всю необходимую информацию и документацию. К сожалению, отдельные члены депутатской комиссии, руководствуясь непонятными мотивами, ушли далеко в сторону от объективного разбирательства и продемонстрировали свою предвзятость.

Комиссия, созданная для оценки и разрешения проблемной ситуации с подорожанием Интернета, направила свою работу на назначение «виновных», сразу определив в таковые ОАО «Кыргызтелеком» и лично председателя правления Э.Ешеналиева. Не изучив обстоятельств дела, не ознакомившись со всеми предоставленными материалами, базируя свою позицию на мнении отдельных «экспертов», откровенных слухах и собственных домыслах, некоторые члены комиссии поторопились вынести свой вердикт в отношении ОАО «Кыргызтелеком».

В частности, совершенно не соответствуют действительности обвинения в полной предоплате по заключенным договорам. В соответствии с условиями договоров оплата производится за уже предоставленные услуги по контракту с ОсОО Global KVANT Services GmbH и лишь 50 процентов предоплаты по контракту с АО KazTransCom. Не соответствует фактической и стоимость контрактов, которая была озвучена комиссией.

Таким образом, комиссия перед вынесением своего решения даже не удосужилась ознакомиться с представленными ОАО «Кыргызтелеком» материалами или попросту их проигнорировала. Подобное отношение дает основания полагать, что целью разбирательства являлось не разрешение ситуации, не выяснение объективных причин произошедшего, а именно «назначение» виновных.

Считаем подобный подход контрпродуктивным, антиобщественным и направленным на достижение конъюнктурных целей, преследуемых отдельными личностями.

ОАО «Кыргызтелеком» ответственно заявляет, что приложит все усилия для дальнейшей нормализации ситуации и окажет всяческое содействие компетентным органам для выяснения всех обстоятельств произошедшего.