В Бишкеке приняли первый рейс из аэропорта «Жуковский»

В международном аэропорту «Манас» 28 ноября приземлился Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из нового аэропорта «Жуковский» (Москва).

На борту находились 100 пассажиров, а на обратном рейсе в Москву было 213 пассажиров.

Авиарейсы Москва «Жуковский» - Бишкек будут выполняться на комфортабельном самолете Airbus 320 регулярно по понедельникам и пятницам.

Напомним, в международном аэропорту «Ош» 15 ноября текущего года открылся новый рейс Москва «Жуковский» – Ош авиакомпании «Уральские авиалинии».