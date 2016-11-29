В Бишкеке приняли первый рейс из аэропорта «Жуковский»

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В международном аэропорту «Манас» 28 ноября приземлился Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из нового аэропорта «Жуковский» (Москва).
На борту находились 100 пассажиров, а на обратном рейсе в Москву было 213 пассажиров.
Авиарейсы Москва «Жуковский» - Бишкек будут выполняться на комфортабельном самолете Airbus 320 регулярно по понедельникам и пятницам.
Напомним, в международном аэропорту «Ош» 15 ноября текущего года открылся новый рейс Москва «Жуковский» – Ош авиакомпании «Уральские авиалинии».
URL: http://_/biznes_info/40635/