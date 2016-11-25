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Бонусы и скидки от MegaCom на Осеннем ценопаде
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Бонусы и скидки от MegaCom на Осеннем ценопаде

25/11/16 14:37

MegaCom присоединяется к мероприятию для всех любителей шопинга – Осеннему ценопаду, который состоится 26 и 27 ноября до 10 часов вечера в торгово-развлекательном комплексе города Beta Stores 2.

 

Все, кто в эти дни придет закупиться со скидкой, получат приятные бонусы от мобильного оператора. Пополните баланс на сумму 50 сомов и более в Центре продаж и обслуживания компании и получите приятные бонусы в виде подарочных пакетов минут и SMS. В эти дни будет действовать 50-процентная скидка на номера категории «Золото» и «Серебро», с помощью которых вы сможете подчеркнуть свою яркую индивидуальность.

 

Компания MegaCom постоянно радует абонентов всевозможными акциями, конкурсами и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по хэштегу #MegaComKg.

 

Будьте в центре мегасобытий!

 

URL: http://_/biznes_info/40506/

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