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Открыт новый филиал ОАО «Росинбанк» в городе Баткене
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Открыт новый филиал ОАО «Росинбанк» в городе Баткене

25/11/16 14:27

В городе Баткене в торжественной обстановке открылся новый филиал ОАО «Росинбанк», предоставляющий полноценный спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, накопительные депозиты, валютно-обменные операции, срочные денежные переводы, выпуск и обслуживание платежных карт международных систем Visa, UnionPay, «Элкарт» и многие другие.

 

 

На торжественном мероприятии присутствовали клиенты, представители местной власти, руководитель представительства НБ КР по Баткенской области и сотрудники филиала.

 

Таким образом, ОАО «Росинбанк» продолжает удерживать марку одного из крупнейших региональных банков с широкой сетью обслуживания. Филиал расположен по адресу: г.Баткен, ул.Нургазиева, 26 (район Центрального рынка). 

 

 

 

URL: http://_/biznes_info/40502/

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