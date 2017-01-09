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В Бишкеке за строительство здания возбуждено уголовное дело

9/01/17 07:16, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке за строительство здания близ жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

 

По ее данным, земельный участок под строительство стоматологического центра близ дома №42 по улице Ибраимова был выдан мэрией Бишкека 20 февраля 2008 года сроком до 17 октября 2018 года.

 

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Как сообщается, срок разрешения на выполнение строительно-монтажных работ истек 4 сентября 2016 года, «но возведение было продолжено, несмотря на наличие конфликтной ситуации с жильцами соседнего дома, отсутствие разрешительных документов и нерешенность вопроса попадания солнечного света в окна квартир соседнего строения».

 

Уголовное дело возбуждено по статье 353 (самоуправство) УК КР, говорится в сообщении.

 

Кроме того, Бишкекглавархитектурой направлено письмо в Госрегистр с просьбой аннулировать право временного пользования земельным участком.

 

Ведется следствие.

 

Как напоминает ГУВД, 90-летняя жительница дома №42 обратилась к президенту с просьбой не лишать ее единственного источника света в квартире.

 

URL: http://_/bishkek_24/42816/

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