Зампредседателя столичного кенеша стала Валентина Лисниченко

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Заместителем председателя Бишкекского городского кенеша стала Валентина Лисниченко, набравшая 28 голосов. Тайное голосование состоялось сегодня на первой сессии.
Кандидатур, отметим, было две: Валентина Лисниченко от коалиции большинства и Асель Куламбаева от оппозиционного «Онугуу-Прогресса».
Всего из 45 депутатов проголосовало 43. «За» Куламбаеву было 13 голосов, против всех – 2.
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