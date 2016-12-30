В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

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В Бишкекском городском кенеше определились с кандидатурами на пост заместителя председателя.
От коалиции большинства выдвинута Валентина Лисниченко, от оппозиционного «Онугуу-Прогресса» - Асель Куламбаева.
Голосование также будет тайным.
URL: http://_/bishkek_24/42651/