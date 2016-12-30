В Бишкекском горкенеше новые депутаты-женщины не знают, с чего начнут работу

В Бишкекском городском кенеша новые депутаты-женщины еще не решили, что делать и с чего начать.

На вопрос ИА «24.kg» о том, какие проблемы горожан народные избранницы поднимут в первую очередь, представительницы партии «Онугуу-Прогресс» - 43-летняя Асель Куламбаева (глава представительства АО «Химфарм») и 33-летняя Наргиза Жолдошбаева (гендиректор ОсОО «Беш-Сары») ответили: «Давайте в следующий раз. Сегодня мы не готовы».

Отказалась отвечать и 28-летняя Миргул Расул кызы (преподаватель) от «Мекеним Кыргызстана».

В отличие от них новый и старейший нардеп БГК Эмиль Шукуров (СДПК) заметил, что город полон актуальных проблем: «Много моментов, которые разрушают среду обитания горожан. Это касается не только природной среды, но и социальной. Существуют различные службы, которые должны обеспечить комфортную жизнь горожан. Но они не вполне справляются со своими задачами. Первоочередная задача – анализ работы служб. А во-вторых, разработка мер для того, чтобы последовательно преодолевать проблемы».

«Я лично в первую очередь займусь озеленением. У нас сильно ухудшилось состояние экологии - как по площади зеленых насаждений, так и по их качеству, разрушена ирригационная система. Если заложить хорошие основы для озеленения, в том числе и правовые, появится путь для решения вопроса», - добавил Эмиль Шукуров.

Депутаты прошлого созыва, попавшие в новый, определились со своими планами.

По словам Гульнары Молдобаевой от «Республики – Ата Журт», она намерена поднимать вопросы, которые озвучивались в предвыборной кампании. «Это, конечно же, и дороги, и освещение, и канализация. Естественно, это и вопросы социального плана, школы, безопасность наших детей», - сказала она.

«Мы давали предвыборные обещания, их и будем выполнять, - заметил Таалайбек Сариев («Онугуу-Прогресс»). - В городе очень много проблем. Потихоньку - с мэрией, с администрацией - будем решать их. В первую очередь начнем с пробок на дорогах. Вместе с мэрией нужно приобретать большеместные автобусы, чтобы освободить центр столицы от маршруток».



Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку Подробнее Таалайбек Сагынов («Кыргызстан») отметил, что после получения мандатов начался процесс превращения предвыборной платформы их политпартии в конкретный документ по реализации идей. «В нашей фракции всего пять депутатов. Мы прекрасно понимаем, что это крайне мало. Но постараемся убедить коллег по коалиции большинства в том, чтобы использовать в работе если не 100 процентов нашей платформы, то 99. План работы уже создаем», - отметил он.

Напомним, во время предвыборной компании представители партии «Кыргызстан» обещали для всех горожан бесплатный муниципальный транспорт. На вопрос, когда планируется воплотить это в жизнь, Таалайбек Сагынов конкретно не ответил: «Эта идея родилась не спонтанно, не взялась просто из воздуха. Очень многие города мира перешли на бесплатный общественный транспорт, преследуя определенные цели. В Европе, Латинской Америке каждый преследует свои цели – где разгрузить город, где повысить деловую активность. А мы введением общественного транспорта хотим решить комплекс проблем, которые существуют в городе: безопасности, экологии, пробок, повышение налогооблагаемой базы».