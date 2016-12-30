В Бишкекском городском кенеше определились с лидерами фракций и коалиции большинства

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В БГК определились с лидерами фракций и коалиции большинства. Об этом заявлено сегодня на первой сессии.
Лидерами фракций стали: Алмаз Кененбаев от СДПК, Асылбек Кадралиев от «Республики – Ата Журт», Таалайбек Сариев от «Онугуу-Прогресса», Улан Абдыкадыров от «Мекеним Кыргызстана» и Таалайбек Сагынов от «Кыргызстана».
Лидером коалиции большинства стал Алмаз Кененбаев.
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