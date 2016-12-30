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В Бишкекском городском кенеше определились с лидерами фракций и коалиции большинства

30/12/16 08:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В БГК определились с лидерами фракций и коалиции большинства. Об этом заявлено сегодня на первой сессии.

 

Лидерами фракций стали: Алмаз Кененбаев от СДПК, Асылбек Кадралиев от «Республики – Ата Журт», Таалайбек Сариев от «Онугуу-Прогресса», Улан Абдыкадыров от «Мекеним Кыргызстана» и Таалайбек Сагынов от «Кыргызстана».

 

Лидером коалиции большинства стал Алмаз Кененбаев.

URL: http://_/bishkek_24/42620/

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