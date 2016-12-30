В столичном кенеше остались в оппозиции две фракции

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В Бишкекском городском кенеше сегодня подписано коалиционное соглашение.
В коалицию большинства вошли три фракции: СДПК, «Республика – Ата Журт» и «Кыргызстан», две остались в оппозиции - «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».
Всего в городском кенеше 45 народных избранников.
Напомним, по итогам выборов СДПК досталось 13 мандатов, «Республике – Ата Журт» – 12, «Онугуу-Прогрессу» - 8, «Мекеним Кыргызстану» - 7, «Кыргызстану» - 5.
URL: http://_/bishkek_24/42619/