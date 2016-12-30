Значки и удостоверения обошлись депутатам Бишкекского горкенеша примерно в тысячу сомов

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Значки и удостоверения обошлись столичным депутатам примерно в тысячу сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекском городском кенеше.
Напомним, что по значкам для вновь избранных депутатов местных кенешей разразился скандал. Межведомственная комиссия решила разобраться в ситуации. Накануне она рекомендовала Центризбиркому отменить тендер на лот №1 «Нагрудные знаки».
Тем временем вчера же новоизбранным депутатам вручили мандаты и значки. Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не смог сказать, откуда они взялись. Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заявил, что значки и удостоверения депутаты приобрели сами. Однако ряд нардепов накануне заверили, что не собирали деньги.
По словам источника, народные избранники решили не терять рабочее время и приступить как можно быстрее к своим обязанностям. «Если бы мы ждали решения вопроса с тендером, значки мы получили бы не раньше середины января», - сказал он.
URL: http://_/bishkek_24/42607/