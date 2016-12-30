Центр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспорта

В связи с празднованием Нового года завтра, 31 декабря, перекроют движение транспорта в центре Бишкека.

По данным столичной мэрии, это касается квадрата, ограниченного проспектом Чуй, бульваром Эркиндик, улицами Панфилова и Абдумомунова.

Движение по улице Киевской (от бульвара Эркиндик до Панфилова) будет разрешено только общественному транспорту.

Мэрия убедительно просит горожан оставлять машины за пределами квадрата ограничения движения, так как зона празднования будет пешеходной, и отнестись с пониманием к мерам безопасности.