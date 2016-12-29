Столичные депутаты заверяют, что не собирали деньги на значки.

По словам Эрниса Докенова (СДПК), никто денежные средства не собирал. «Я даже не интересовался, откуда они взялись», - сказал он ИА «24.kg».

Его коллега от фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев также сказал, что скидываться народным избранникам никто не предлагал.

Получить информацию в бухгалтерии городского кенеша пока не удалось.

Ранее председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заявил, что значки и удостоверения привезли им из Бишкекского городского кенеша на подпись.

Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам также не знает, откуда они взялись.

Напомним, что по значкам для вновь избранных депутатов местных кенешей разразился скандал. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.