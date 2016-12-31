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Не потеряйте детей в новогоднюю ночь! Сотрудники ИДН выйдут на дежурство

31/12/16 09:18, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на площади Ала-Тоо на время праздничной программы сегодня организуют дежурство городских служб.

 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, безопасность горожан во время утреннего и вечернего блоков новогодних мероприятий будут обеспечивать примерно 1,5 тысячи сотрудников столичного ГУВД и патрульной милиции. А сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшихся детей.

 

Кроме того, на месте проведения праздника будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и одна машина противопожарной службы.

 

По городу в новогодние праздники, начиная с 31 декабря, будут дежурить все 38 бригад скорой помощи. Увеличен запас медикаментов и бензина.

URL: http://_/bishkek_24/42572/

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