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Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!

31/12/16 07:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Мэрия города Бишкека приглашает столичных жителей встретить Новый 2017 год вместе на площади Ала-Тоо.

 

На вечер 31 декабря муниципалитет подготовил интересную праздничную программу для горожан и гостей Бишкека, которая будет состоять из утреннего и вечернего блоков.

 

Утренний блок начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время пройдет новогодний концерт для детей.

 

Вечерний блок стартует в 20.00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.

 

Далее эстафету передадут радиостанции «Кыргызстан обондору», которая организует концерт.

 

Завершится встреча Нового года в полночь праздничным салютом.

URL: http://_/bishkek_24/42567/

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