RSS
facebookfacebookgoogale+
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 29 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 12:17
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Новоизбранные депутаты Бишкека соберутся на первую сессию

29/12/16 11:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Аккурат перед Новым годом новоизбранные депутаты Бишкека соберутся на первую сессию. 

 

Заседание назначено на завтра, 30 декабря, в 10.00.

 

В повестке дня значатся организационные вопросы - избрание председателя Бишкекского городского кенеша и его заместителя.

 

Возможно, нардепы также утвердят количество профильных комиссий и их председателей.

URL: http://_/bishkek_24/42561/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ