Октябрьский район Бишкека останется на Новый год без елок и иллюминации

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Октябрьская районная государственная администрация 17 декабря объявила тендер на покупку пиротехники, елок, гирлянд. Об этом сообщили на портале госзакупок.
Отмечается, что 26 декабря состоялось вскрытие конкурсных заявок. Пиротехнические изделия за 554,4 тысячи сомов поставит предприниматель Евгений Красный.
Другие участники – ОсОО «РосБитум» предложили организовать салют за 561 тысячу 253 сома, ОсОО Grand PRO – за 562 тысячи 15 сомов. Их заявки отклонили, выбрав наименьшую по стоимости.
На поставку елок и гирлянд поступило по две заявки от ОсОО «РосБитум» и Grand PRO. Первая компания оценила елки в 699 тысяч 522 сома, гирлянды – в 105,4 тысячи сомов. Второй участник готов поставить елки за 686 тысяч сомов, гирлянды – за 106 тысяч 540 сомов.
Тендерная комиссия отменила закупку елок и гирлянд, ссылаясь на закон «О государственных закупках», в частности на недостаточное число участников тендера.
Гирляндами планировалось украсить улицу Байтика баатыра, 4 искусственные восьмиметровые елки установить в Октябрьском районе.
URL: http://_/bishkek_24/42519/