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В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

27/12/16 08:47, Бишкек – ИА «24.kg»

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

 

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской (ТРК «Ош базары»).

 

В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке «Оберон».

 

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В Свердловском районе товары народного потребления можно приобрести на ТРК «Аламедин базары» и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе - между улицами Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке «Джунхай».

 

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать елочные базары:

 

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  • в Ленинском районе: на рынке «Дордой-Моторс» (пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы);
  • в Октябрьском районе: жилой массив «Кара-Джигач», улице Анкара (за улицей Менделеева);
  • в Первомайском районе: рынок «Баят» на улице Ганди;
  • в Свердловском районе: на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе (между Шопокова и Ибраимова).

URL: http://_/bishkek_24/42405/

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