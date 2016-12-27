В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской (ТРК «Ош базары»).

В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке «Оберон».

В Свердловском районе товары народного потребления можно приобрести на ТРК «Аламедин базары» и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе - между улицами Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке «Джунхай».

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать елочные базары: