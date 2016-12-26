В Бишкеке у фонтана «Золотые рыбки» появится зона отдыха

Фонтан «Золотые рыбки» на улице Абдрахманова преобразится. Там появится зона отдыха, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе столичного муниципалитета.

Новый аким Свердловского района Самарбек Болотбеков предложил преобразить территорию на Абдрахманова - Токтогула. Нашел даже спонсоров, которые готовы были вложить средства. За помощью чиновник обратился в мэрию, где помогли утвердить проект в Бишкекглавархитектуре.

«Фонтан «Золотые рыбки» огородили из-за создания новой зоны отдыха. Бишкекчане и гости столицы могут не переживать, никакой стройки там нет. Изначально планировали закончить зону отдыха к Новому году. Но немного не укладываются в график. Зону отдыха откроют чуть позже», - сообщила глава пресс-службы мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова.

Напомним, фонтан «Сказка» Владимира Кругмана появился в 1982 году. Он выполнен в едином комплексе с прилегающей территорией многоэтажного жилого дома «Иссык-Куль». Облицовка фигур сказочных животных и бассейн включает цветную смальту.