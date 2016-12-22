Кладбище автобусов, драка пассажиров за место и мечты о новом транспорте

Полгода назад мэр Бишкека Албек Ибраимов поручил ликвидировать «кладбище автобусов» на территории Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП).

Тогда же он дал задание высчитать сумму, необходимую для ремонта автобусов, а также изыскать возможность закупки новых, работающих на газе.

ИА «24.kg» поинтересовалось, выполнено ли задание и как сегодня обстоят дела на предприятии.

Посторонним вход воспрещен!

Не подлежащие ремонту машины все так же стоят за хлипеньким ограждением из провисшей металлической сетки.

«Доступ к автобусам, стоящим на хранении, без разрешения главного инженера запрещен! За несанкционированный доступ наступает уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы!» - гласят грозные надписи на изношенных машинах.

Разрешение нам дали, а значит, наказания можно не бояться.

Всего, по словам вице-мэра Геннадия Милицкого, планируется списать 192 единицы.

- Документы уже подготовили и направили в Управление муниципальной собственности. Процедура списания предполагает утилизацию машин, годные запасные части оприходуют на склад, негодные сдадут как металлолом, а деньги также оприходуют, - пояснил он.

В ожидании

Рядом со складом мертвых машин – ряды таких же разноцветных автобусов, ожидающих ремонта. Некоторые из них стоят уже так давно, что салон покрылся толстым слоем пыли, потолки потрескались. Вряд ли такой транспорт вернут к жизни.

В целом автопарк БПАТП насчитывает 465 автобусов, 192 из которых спишут, 160 находятся в рабочем состоянии (на линии выходит около 110, остальные во временном ремонте). Еще более ста машин ожидают длительного ремонта.

Проблема, по словам главного инженера предприятия Эмина Бекмуратова, в отсутствии запчастей. Почти все детали, включая широкие лобовые стекла, приходится закупать в Китае.

- Поломки происходят часто, - констатирует он. – С момента приобретения машин прошло 7-8 лет, а говорили, что работать эти автобусы могут всего 5 лет. Даже если элементарно перестают работать дворники на стекле, мы не можем выпустить такую машину на линию. Только починили дворники - на следующий день возникают проблемы со сцеплением. Еще одна проблема – топливная система. В России есть заводы-производители, а мы сидим и ждем поставок запчастей.

- Сегодня мэрия планирует закупить автобусы. Исходя из опыта особое внимание советуем уделять комплектации. Акцент делаем на российского или белорусского производителя, - добавил Эмин Бекмуратов.

Хотеть не вредно

- Сколько сегодня необходимо городу крупногабаритных машин?

- Бишкеку требуется 600 автобусов. Сегодня 80 процентов рынка пассажироперевозок в столице – за маршрутками. А за автобусным и троллейбусным управлениями всего 20 процентов, может, 25.

- Мэрия давно обещает освободить хотя бы центр города от хаотично передвигающихся маршруток. Насколько это будет возможно после поступления нового транспорта?

- Если прибудет 600 автобусов, мы откроем около 35 маршрутов. Таким образом выдавим маршрутки. При идеальном раскладе мы вместе с БТУ (а у них тоже планируется пополнение троллейбусами) должны занять 80 процентов рынка, - надеется главный инженер. - Вспомните, когда водители бусов два года назад устроили забастовку и никто не выехал на дороги, улицы опустели, исчезли заторы. А сегодня все забито.

Мы производственники: делаем ремонт, закупаем запчасти, выплачиваем людям зарплату, платим налоги. А владельцы маршруток - все бизнесмены, хоть и называют себя транспортниками. Посмотрите, что сегодня происходит на дорогах! Водитель маршрутки избил парня только за то, что тот вступился за пенсионера. Что тут сделаешь? Максимум можно уволить, но он пойдет и устроится в другую фирму.

А мы несем ответственность за поведение наших водителей. У нас есть нарколог, которого проходят при выезде и въезде, есть GPS-навигаторы. Не на всех машинах, конечно, но мы стараемся отслеживать ситуацию.

Льготный вопрос

- Сколько сегодня маршрутов обслуживает автотранспортное предприятие?

- Одиннадцать, но автобусы ходят нерегулярно, - признается главный инженер. - Временной интервал на некоторых маршрутах может составлять 20-30 минут. Проблема и в том, что мы перевозим льготников. В каждом передвигающемся автобусе постоянно находится до 50 процентов льготников. Это инвалиды, почтальоны при исполнении, дети до семи лет, пенсионеры. Сколько я наблюдал сцен, когда пенсионеры меж собой дерутся за место: уступи, мол, я старше - тебе 60, а мне 65! Мы еще реализуем проездные билеты, а это тоже льгота.

Плюс по милиционерам вопрос уже несколько лет стоит открытым. По закону они имеют право на льготный проезд в муниципальном транспорте, но по постановлению мэрии не вошли в категорию льготников. Столкновения между водителями и сотрудниками, которые светят удостоверениями, были довольно серьезные. Давалось указание не входить в конфликты, кто-то понимает ситуацию и платит за проезд, а другие нет.

- Но мэрия же вас дотирует?

- Мэрия выделяет нам деньги. Кто–то называет это дотацией, другие – субсидией, а третьи – выпадающим доходом. БПАТП - муниципальное предприятие хозрасчетного образца. Но прибыли нет, эта сфера и в годы Советского Союза никогда не приносила прибыли.

- Не предлагаете ли вы повысить плату за проезд?

- По нашим данным, себестоимость проезда составляет почти 10 сомов, мы возим за 8. Сегодня эту разницу нам никто не возмещает. По одной простой причине: дефицит бюджета.

- Чтобы забрать платного клиента, будь моя воля, я бы и по 5 сомов возил: больше бы собрали, - отвечает главный инженер Эмин Бекмуратов. - В советское время автобус стоил 5 копеек, маршрутное такси – 20. На разницу 15 копеек можно было купить буханку хлеба. А сейчас разница незначительная – всего 2 сома.

Рассуждая гипотетически, если бы бусики повысили проезд до 12 сомов (после 21.00 они и так берут 12), я бы отстаивал для нас прежние 8 сомов. Тогда разница будет 4 сома, и пассажиры начнут выбирать.

Чем не понравились автобусы на газе

- В 2016 году Урумчи подарил Бишкеку десять новых автобусов, работающих на газе. Как они себя чувствуют на наших дорогах?

- Они свежие, серьезных поломок не было, обслуживают 42-й маршрут. Да, газ – экологически чистый, но мы больше склоняемся к дизелю. У нас метан заправляют только в двух точках, одна за городом, другая на окраине. Мы теряем на нулевых пробегах. Это невыгодно, тем более когда мы имеем свои дизельные АЗС.

…Проблемы обсудили, дело за малым: подождать, когда мэрия найдет деньги на новые автобусы.