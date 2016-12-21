Как озеленить Бишкек? За дело берутся команды активистов

В Бишкеке стартует конкурс «Зеленый дружный двор». Об этом сообщили сотрудники Ботанического сада имени Гареева.

У горожан появилась возможность создать свои уникальные дворы-сады. К участию в конкурсе приглашаются ТСЖ, домкомы и активные горожане, которые хотят озеленить свои дворы, сделать их уютными, привлекательными и экологически безопасными.

Для прошедших конкурсный отбор десяти команд организуют «Лабораторию городского озеленения», в рамках которой разработают проекты озеленения дворов. Участникам предоставят индивидуальную консультацию и сопровождение.

По словам организаторов, три лучших проекта озеленения, разработанных в рамках лаборатории, будут профинансированы и реализованы в течение весны 2017 года.